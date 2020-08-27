Почему не все заболевшие коронавирусом медики получают компенсации - объяснение Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали причины, почему не все медицинские работники, которые заразились коронавирусом, получают компенсации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов, более 800 заболевших врачей, медработников, получили выплаты в размере 2 миллионов тенге. Также были три случая, когда выплачены по 10 миллионов тенге семьям скончавшихся от коронавируса медработников.

«Заявок очень много. Основная проблема в том, что, когда на уровне управления здравоохранения комиссия подает заявку в электронную систему, они неправильно указывают банковские реквизиты. Соответственно, система Минтруда проверяет: смотрит разрядность реквизита, банковского счета, а там не хватает одного символа или неправильный реквизит, и возвращает (заявку - корр.). Если реквизит неправильный, куда деньги пойдут?», - сказал Ербол Оспанов в ходе онлайн-брифинга Антикоррупционнй службы.

Также одна из причин, по словам вице-министра, это неправильное указание диагноза.

«Указывают, что заболел COVID-19, а система Минздрава показывает, что это не заболевший коронавирусом. При сверке это выявляется и возвращается на доработку», - объяснил Е. Оспанов.

«Первые дни, когда мы начали этот совместный процесс с Минздравом, проблем было очень много. Не знали, как это делать, проводили обучение, разъясняли. На сегодня это уже более качественно проходит, прогресс есть, динамика заявителей увеличивается. Мы это ежедневно мониторим», - отметил вице-министр труда.

Также спикер ответил на вопрос, могут ли в этом вопросе быть коррупционные риски.

«Насчет того, есть ли коррупционная составляющая, тяжело определить. Я думаю, что комиссия или лица, которые принимают решения на том уровне... это объясняется человеческими ошибками. Они просто технически ошиблись. Мы понимаем, что заболевших медработников очень много и каждому нужно выдать соответствующую финансовую помощь, установленную государством. Мы эту работу доведем до логического завершения», - сказал Ербол Оспанов.