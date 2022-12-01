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    Почему не работала связь в Астане - объяснение Багдата Мусина

    1 Декабря 2022, 11:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почему не работала мобильная сеть во время митинга в Астане, объяснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По информации, предоставленной Государственной технической службы (ГТС), если вчитаться, говорится об интернет-шлюзе. Все операторы сегодня по закону обязаны предоставлять услуги Интернета через так называемые интернет-шлюзы, то есть точки обмена трафиком. Эти все устройства – точки обмена трафиком – ответственность Государственной технической службы», - сказал журналистам Багдат Мусин после пленарного заседания Сената.

    «Если с этим интернет-шлюзом что-то случилось, соответственно, передача трафика будет страдать или вообще может быть отключена. Поэтому здесь не зависит от оператора. Зависело здесь, наверное, от устройства, установленного ГТС. Это я исхожу из информации, которая ими была предоставлена», - добавил министр.

    Багдат Мусин считает, что можно было установить бесперебойное питание в целях автоматического переподключения.

    «ГТС уже запланировала необходимые работы, чтобы в следующие разы переподключение на другие источники бесперебойного питания происходило моментально и это не занимало какое-то длительное время», - пояснил Б. Мусин.

    26 ноября вечером с 18:50 в течение больше одного часа не работала связь в столице. В Государственной технической службе в тот же день назвали причину сбоев в работе сети Интернет в Астане и Акмолинской области.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Интернет Связь, ТВ, IT МЦРИАП
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