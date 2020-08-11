Почему не исполнен план по налогам, объяснили в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – План по доходам в республиканский бюджет не исполнен на сумму в более чем 500 млрд тенге. Об этом заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республиканский бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило на сумму 2 трлн 714 млрд тенге, или план исполнен на 83,3%. Неисполнение плана по доходам составило 544 млрд тенге. Основные суммы неисполнения приходятся на такие налоги, как НДС и КПН», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, на неисполнение КПН повлияли следующие факторы:

- падение цен по основным экспортным позициям в среднем на 16,1% (на сырую нефть - 35,8%, цинк – 21,5%, алюминий – 12,7%, феррохром – 8,4% медь - 8,5% и свинец – 9,8%), приведший к снижению поступлений от крупных налогоплательщиков в горнорудном секторе на 120 млрд тенге;

- снижение сумм заявленных авансовых платежей по 830 крупным налогоплательщикам по сравнению с 7 месяцами прошлого года на 184,3 млрд тенге (на 39,4%);

- уменьшение поступлений от банков второго уровня на 30 млрд тенге (на 34,4%).

Основными причинами неисполнения плана по НДС являются:

- рост возврата НДС на 84,4%, или 218,3 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за 7 месяцев 2019 года – 258,7 млрд тенге, 7 месяцев 2020 года – 477 млрд тенге) в связи с наличием значительного переходящего дебетового остатка с 2019 года (в сумме 137 млрд тенге);

- уменьшение оборотов по реализации по данным ИС «Электронные счета-фактуры» на 12,4%. Основное уменьшение приходится на сферу горнодобывающей промышленности, где обороты упали на 34,4%, или на 3,5 трлн тенге по сравнению с аналогичным периодом 2019 года;

- падение деловой активности из-за введения карантинного режима: порядка 19,3 тысячи налогоплательщиков снизили платежи на 187 млрд тенге (на 36,1%);

- снижение товарооборота РК с третьими странами на 9,1%, в том числе в июне - на 23,6%, и количества транспортных средств, импортирующих товары из КНР, - на 16,7%.