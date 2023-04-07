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    Почему Нацбанк принял решение о сохранении базовой ставки

    7 Апреля 2023, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов объяснил, почему было принято решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,75, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принималось на фоне замедления инфляционных процессов в стране. Впервые с начала 2022 года годовая инфляция снизилась и составила в марте текущего года 18,1%. Данное снижение было ожидаемо и учтено в прогнозах Национального банка. Месячная и базовая инфляция также демонстрируют снижение, но все еще остаются высокими», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге.

    При этом, как отметил глава Нацбанка, частично реализовывается риск нестабильности инфляционных ожиданий, которые в феврале резко снизились, а в марте опять возросли.

    «Таким образом, намечены некоторые позитивные тренды в инфляционных процессах страны, однако рано говорить об их устойчивом и стабильном понижательном характере. Несмотря на позитивную динамику, месячная величина инфляции все еще существенно превышает норму. Сохраняются и частично реализуются внутренние и внешние факторы, сдерживающие снижение инфляции и повышающие риски ее ускорения в будущем», - добавил Галымжан Пирматов.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Экономика
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