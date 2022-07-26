26 Июля 2022 11:56

Почему МВД намерено исключить возможность оплаты штрафов с 50% скидкой за нарушение ПДД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн-брифинга заместитель председателя Комитета административной полиции Жандос Мураталиев пояснил, почему ведомство исключает возможность оплаты административных штрафов с 50 % скидкой за нарушение правил дорожного движения. По словам спикера, инициатива выносится для сокращения количества фактов ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера в Министерстве внутренних дел РК сообщили о том, что прорабатываются поправки по исключению возможности оплаты административных штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50 % скидкой для лиц, имеющих свыше пять административных правонарушений в течение календарного года.

Заместитель председателя Комитета административной полиции отметил, что данные поправки были инициированы на основе анализа, проведенного согласно базе данных единого реестра административных правонарушений.

«Мы выявили, что из 3 млн правонарушений, зафиксированных в базе, только 5 % нарушили правила дорожного движения более пяти раз. От пяти до десяти раз нарушили ПДД – 50 тыс. 872 правонарушителя, от 10 до 50 раз – 14 тыс. человек, от 50 до 100 нарушений ПДД совершили 197 человек, 50 человек совершили свыше ста нарушений правил дорожного движения. Мы хотим внести такую инициативу, чтобы сократить количество фактов ДТП. Мы делаем это не для того, чтобы наказать водителя. Согласно анализу видим, что водители даже при том, что привлечены к административной ответственности, все равно продолжают нарушать правила дорожного движения, которые могут привести к более тяжким последствиям. Данная инициатива только вносится нами как предложение. В дальнейшем это предложение будет обсуждаться общественностью и другими госорганами», - пояснил Жандос Мураталиев.

По его словам, если общественность и другие госорганы поддержат данную норму, будут вноситься соответствующие поправки в законодательство.

Однако в настоящий момент данная норма не действует и не внесена в закон РК.

«В ходе обсуждения обязательно будем смотреть на то, повлияло ли это нарушение на дорожную обстановку. Превышение скорости всегда влияет на дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями», - добавил спикер.