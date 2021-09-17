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    Почему молодежь чаще выбирает гуманитарные специальности, объяснили в Минтруда

    17 Сентября 2021, 15:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов Александра Молчановская объяснила причины выбора молодежью в пользу гуманитарных специальностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня глобальная конкурентоспособность стран зависит от граждан, которое обладают необходимым набором навыков, знаний и умений, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию и поэтому нужна тесная связь между рынком труда и системой подготовки кадров и в том числе обучение в течение всей жизни. И основное внимание нужно уделить вопросу профориентации», - сказала Александра Молчановская во время онлайн-конференции.

    По ее словам, сегодня каждый четвертый школьник выбирает профессию под влиянием родителей, а родители не знают тенденций на рынке труда.

    «Они хотят, чтобы у детей была стабильная работа - это юристы, экономисты, офис, считается, что там высокая зарплата и стабильная работа. В этой связи и происходит перекос в сторону гуманитарных специальностей. Несмотря на то, что увеличивают ежегодно гранты на обучение по рабочим специальностям, молодежь просто не хочет туда идти. Они не знают эти тенденции, они не знают о профессии и об условиях работы», - отметила спикер.

    «Поэтому, важно создание качественного профессионального информирования. Сегодня система образования должна быть максимально гибкой, идти на шаг впереди и создавать условия, чтобы обучать, переобучать, повышать квалификации трудовых ресурсов в таких масштабах», - заключила А. Молчановская.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы Минтруда РК
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