Почему Минобороны РК покупает броневики турецкого производства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В обществе обсуждалась покупка броневиков турецкого производства, которые являются прямыми аналогами производимой в Казахстане техники. Почему Министерство обороны отдает предпочтение иностранному поставщику? В ведомстве поделились подробностями покупки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К нам обратились сотрудники столичного завода по производству колесных бронированных машин. Они заявляют, что Министерство обороны и ряд высокопоставленных чиновников Правительства принимают решение о покупке иностранных броневиков турецкого производства, которые являются прямыми аналогами производимой в Казахстане техники, но дороже более чем 100 млн тенге…Чтобы отдать предпочтение иностранному поставщику, чиновники несколько раз переписывали требования к характеристикам закупаемой техники. Известно ли министерству о таком случае, проводилась ли проверка? Почему министерство выбрало турецкую продукцию и сколько планирует на нее потратить? Каково качество столичных броневиков?» - спросила журналист на брифинге в СЦК.

Заместитель министра обороны РК Султан Камалединов ответил, что Министерство обороны является заказчиком, то есть, заказывает и отдает технические условия, которые требуются для тех или иных структурных подразделений Вооруженных сил.

«Что касается Kazakhstan Paramount Engineering, были обращения. Не только служебное разбирательство, насколько нам известно, они подавали на нас в суд. Этот суд Минобороны выиграло. Почему выбирают турецкую компанию? Мы должны четко понимать, что любая военная техника предназначена для выполнения специальных задач. Для подразделений Сил специальных операций бронированная машина БКМ «АРЛАН» не подходит, но мы не отказываемся от них, приобретаем для отдельных подразделений, где соответствуют требованиям. Что касается принятой на вооружение или не принятой, есть соответствующие руководящие документы о бронеколесных машинах производства турецкой компании. Они приняты на вооружение в нескольких государствах. Поэтому приняли у себя, и показали в ходе вооруженных конфликтов», - прокомментировал Султан Камалединов.

Представитель департамента военно-технической политики полковник Бегельтаев добавил, что ведомство закупает технику у Kazakhstan Paramount Engineering с 2015 года.

«На сегодня имеется в Вооруженных силах 138 единиц БКМ «АРЛАН». До конца года планируем поставку 10 единиц техники. Что касается выбора, решение принимается коллегиально, в соответствии с требованиями. По результатам работы министерством формируется заявка на определенные виды техники и количество, которое является основой государственного оборонного заказа.

При этом Министерство обороны выбором исполнителя и заключением договоров не занимается. Это входит компетенцию уполномоченного органа Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Обращение завода поступило через канцелярию Премьер-Министра по разъяснению этой ситуации. В установленном порядке руководство министерства даст исчерпывающие ответы», - пояснил он.



Фото: trendhaber.com.tr









