Почему меняется сумма инвестдохода – комментарий ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) разъяснили, почему меняется сумма инвестиционного дохода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В фонде напомнили, что пенсионные накопления состоят из пенсионных взносов и инвестиционного дохода от инвестирования накоплений. Инвестированием занимается доверительный управляющий – Национальный банк Казахстана.

«Для минимизации рисков финансовые инструменты диверсифицируется по видам, направлениям инвестирования, в том числе валютам. В настоящее время около 2/3 инвестиций номинированы в тенге и около 1/3 - в иностранной валюте, большая часть из них – в долларах США. Данный подход обеспечивает защиту от рисков валютной и рыночной переоценки», - сообщили в ЕНПФ.

При этом важно отметить, что сумма пенсионных накоплений вкладчиков пересчитывается и переоценивается ежедневно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов. Это связано с тем, что инвестдоход является величиной непостоянной и может быть, как положительным, так и отрицательным в краткосрочном периоде, объяснили в ЕНПФ.

«Именно поэтому оценивать размер инвестдохода целесообразно за период не менее 1 года, так как пенсионные накопления относятся к долгосрочным инвестициям. Краткосрочные данные (ежедневные, ежемесячные и т.д.) являются непоказательными, так как зависят от ежедневной рыночной конъюнктуры. С января по 10 июня текущего года на счета вкладчиков был зачислен чистый инвестиционный доход в размере 438,7 млрд тенге», - привели данные в фонде.

За 2019 год чистый инвестиционный доход, начисленный на счета вкладчиков ЕНПФ составил 641,8 млрд тенге, (доходность - 6,57%), в 2018 году - 917,1 млрд тенге, в 2017 году - 550,6 млрд тенге, в 2016 году - 472,4 млрд тенге, в 2015 году - 761,5 млрд тенге.

Инвестиционный доход, обеспеченный Нацбанком за период управления пенсионными активами с сентября 2013 года по май 2020 года, составил более 30% в общем объеме пенсионных накоплений или 3,8 трлн тенге.

Напомним, что в состав инвестдохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении. Общая сумма пенсионных накоплений на сегодня приблизилась к 12 трлн тенге.