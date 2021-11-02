Почему мелкие финансовые споры не принимаются в судах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему мелкие финансовые споры не принимаются в судах? Об этом в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» рассказал председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень остро стоит вопрос о разрешении финансовых споров, особенно между микрокредитными организациями и должниками. Есть информация, что якобы Верховный Суд открестился от этих разбирательств и отдал все на откуп нотариусам...Почему мелкие финансовые споры не принимаются в судах? Должники – самая социально уязвимая категория страны», - спросил председатель правления АО Агентство «Хабар» Ерлан Бекхожин в беседе с Канатом Мусиным.

«Можно было бы ответить на этот вопрос коротко, сказав, что человек, когда подписывает договор, нужно смотреть, на что он соглашается. Безусловно, здесь аспектов много. Кто-то берет, изначально не собираясь отдавать долг. Кто-то берет в надежде на какие-то поступления, что он сможет рассчитаться, но затем не может рассчитаться. На самом деле эти вопросы с микрокредитными организациями из судов ушли какое-то время назад. Дело в том, что микрозайм, факт займа – факт бесспорный. Он не отрицается ни той, ни другой стороной. Поэтому здесь нотариусы вполне законны в своих полномочиях выдавать исполнительную надпись. С одной стороны это позволяет быстро решить проблему, с другой стороны – суды освобождаются от тысячи таких бесспорных исков, на которые просто затрачивается время и деньги налогоплательщиков», - прокомментировал спикер.

По его словам, однако это не значит, что суды отказываются от защиты. Если человек не согласен с исполнительной надписью, он может оспорить это решение, и суд будет рассматривать.

«Это как раз-таки к тому вопросу - что делается, чтобы реформировать судебную систему. А мы говорили, что судьи могут быть настолько перегружены, что нет возможности для того чтобы включить мозги, рассматривать дела объективно. Это один из механизмов, чтобы их разгрузить. Поэтому мы отдали это нотариусу. В целом нет таких механизмов, чтобы была закрыта дорога в суды людям», - добавил Канат Мусин.