Почему мало информации о казахстанской вакцине, объяснил Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос журналиста о том, почему мало информации о казахстанской вакцине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это естественная реакция. Вопросы с коммуникациями необходимо признать. Со своими коллегами об этом уже говорили. Что касается ответов, ученые уже ответили. Сегодня встречаются, дополнительно дают пояснения. Как понимаю, больше вопросов возникает относительно издания и освещения через специальные научные журналы, которые являются рецензируемыми. Но здесь несколько факторов. Вторая фаза у нас полностью была завершена в апреле. Дальше было время, чтобы статистически обработать, сдать документы в Национальный центр экспертизы лекарственных средств. Поэтому полностью иметь результаты первой и второй фазы, сдавать материалы в рецензируемые журналы высокого уровня было сложно. Но, тем не менее, наши ученые, как только завершилась эта работа, получили полные эмпирические данные по итогам первой и второй фазы. Они сделали научную статью на английском языке и направили в редакцию одного из ведущих научных журналов. Там проходит рецензию. Насколько меня проинформировали, практически большинство рецензентов дают соответствующие заключения. Мы надеемся, что в ближайшее время данная статья выйдет в свет», - прокомментировал министр.

По его словам, если бы речь шла о том, чтобы опубликовать статью в казахстанском журнале, пусть даже рецензируемым, это можно было бы сделать на следующий день. Но стоит задача сделать так, чтобы результаты клинического исследования вышли в международном журнале и, соответственно, с этим связаны временные вопросы.

«Но еще раз повторяю, наши ученые статью написали, сразу направили в издание, там проводится рецензия. Мне говорят, что практически процесс рецензии завершен, нашу статью готовы опубликовать, но будем ожидать. Издания не могу назвать, но там несколько изданий. Публикация отдельная будет по итогам доклинических исследований, отдельно – по итогам первых двух фаз клинических исследований и отдельно готовится статья по третьей фазе клинических исследований. То есть, у нас уже в июле заканчивается третья фаза. В принципе определенная часть материалов есть. Наши ученые готовят сразу три статьи. Одна статья выйдет по итогам третьей фазы, две статьи уже поданы, проходят рецензию, надеемся, что эти статьи будут опубликованы», - пояснил Асхат Аймагамбетов.



