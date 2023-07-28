РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:52, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Почему люди попадают в рабство в Казахстане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Казахстана озвучили основные причины, почему граждане попадают в трудовое или сексуальное рабство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточнил начальник управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Самат Кусетов, более подверженными риску остаются социально-уязвимые слои населения.

    «Зачастую факторами, способствующими попаданию лиц в эксплуатацию, являются неинформированность, правовая неграмотность, доступность дешевой рабочей силы, нелегальный статус иностранцев, влияние интернета, преследование целей заработка быстрых и легких денег», - сообщил он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Чаще всего жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми, становятся несовершеннолетние и женщины.

    Ранее сообщалось, что что ежегодно органы внутренних дел Казахстана регистрируют более 100 преступлений, связанных с торговлей людьми. С начала года было зарегистрировано 110 таких фактов. В топ стран, куда вывозят казахстанцев в рабство, вошли Бахрейн и Южная Корея.


    Теги:
    МВД РК Главная Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!