Почему люди попадают в рабство в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Казахстана озвучили основные причины, почему граждане попадают в трудовое или сексуальное рабство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнил начальник управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Самат Кусетов, более подверженными риску остаются социально-уязвимые слои населения.

«Зачастую факторами, способствующими попаданию лиц в эксплуатацию, являются неинформированность, правовая неграмотность, доступность дешевой рабочей силы, нелегальный статус иностранцев, влияние интернета, преследование целей заработка быстрых и легких денег», - сообщил он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Чаще всего жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми, становятся несовершеннолетние и женщины.

Ранее сообщалось, что что ежегодно органы внутренних дел Казахстана регистрируют более 100 преступлений, связанных с торговлей людьми. С начала года было зарегистрировано 110 таких фактов. В топ стран, куда вывозят казахстанцев в рабство, вошли Бахрейн и Южная Корея.