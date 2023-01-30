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    Почему легализацию не проводят в районах – пояснили в СКО

    30 Января 2023, 12:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области и филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» пояснили, почему процедуру легализации автомобиля невозможно пройти в районных центрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жители районов могут в любом центре обслуживания населения подать заявку на проверку данных автомобиля через eGov.kz. На этом этапе нет необходимости ехать в Петропавловск. Только после положительного ответа следует записаться на прохождение легализации в СпецЦОН. Уже здесь проходят сверку агрегатов с техпаспортом и оформление автомобиля», - прокомментировала пресс-секретарь филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Анара Кусанова.

    В пресс-службе департамента полиции пояснили, что СпецЦОН оборудован специальным ангаром, где установлены видеокамеры, которые фиксируют процесс проверки. Записи все сохраняются. Кроме того, проводить проверку могут только специалисты, имеющие разрешение на нее. В районах такой возможности нет. В департаменте полиции отметили, что ажиотажа, связанного с легализацией автомобилей, в СпецЦОНе пока нет.

    Всего в регионе обратились за получением казахстанских номеров 809 человек, из них 291 их получил.

    Легализация иностранных автомобилей является разовой акцией и будет длиться до 1-го июля этого года.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Легализация. Приватизация Регионы
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