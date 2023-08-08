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    Почему квартирные кражи чаще всего совершают днем - мнение полицейских

    8 Августа 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О снижении количества квартирных краж заявил старший оперуполномоченный по особо важным делам ДКП МВД РК Асет Жукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, в результате принимаемых мер за последние 5 лет количество квартирных краж ежегодно снижается в среднем на 34,4%. Если в 2018 году было зарегистрировано более 34 тысяч преступлений, то в 2022 году не более 11 тысяч», - сказал Асет Жукенов на брифинге в МВД.

    Аналогичная тенденция снижения их совершения, по его словам, сохраняется и в текущем году. Снижение составило -16,1% или на 1100 преступлений.

    «Но стоить отметить, что лица, совершающие кражи личного имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков», - отметил спикер.

    «При этом, в основном квартирные кражи совершаются в дневное время, а именно в период, когда все находятся на работе или учебе. Для проникновения в жилища злоумышленники используют различные способы: взламывают двери, проникают через открытые форточки, окна, балконы, отжимают пластиковые окна, подбирают ключи к замкам и т.д», - добавил А. Жукенов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью МВД РК
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