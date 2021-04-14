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    Почему казахстанскую вакцину решили разливать в Турции – пояснение Минздрава

    14 Апреля 2021, 18:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему казахстанскую вакцину решили разливать в Турции? Об этом пояснил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На самом деле в Казахстане была проведена оценка всех производственных площадок, которые были способны работать с биологической продукцией, о чем мы ранее в наших брифингах отмечали. По вопросу производства вакцины в Карагандинском фармзаводе решение было принято на основании того, что сама вакцина делается на аденовирусной платформе, и требования по уровню патогенности не такие высокие», - сказал первый вице-министр здравоохранения.

    Что касается инактивированной технологии вакцины, производимой в Казахстане, по словам Марата Шоранова, для ее промышленного масштабирования требуется наличие второй категории патогенности для производственной площадки. А в Казахстане, чтобы разливать вакцину, таких широкомасштабных площадок нет.

    «В этой связи было принято решение по строительству завода в Жамбылской области. Что касается турецкого производителя, который может разливать эту вакцину, - это мировая практика. Сегодня все крупные производители ищут возможности по локализации и использованию других площадок для масштабирования своих проектов. В этом случае наша вакцина имеет такое же право и возможность быть разлитой на той площадке, которая соответствует всем требованиям. Есть дополнительные возможности, соответствие требованиям и возможность развернуть там, в Турции», - добавил Марат Шоранов. --


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение Турция Коронавирус в РК Вакцинация
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