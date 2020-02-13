Почему казахстанцы работают сверх нормы – исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам выборочного обследования занятости в различных сферах экономики Казахстана в III квартале 2019 года были заняты 8,8 млн. человек или 66,8% от населения в возрасте 15 лет и старше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике РК.

«Более половины занятых 51,8% (4,5 млн. человек) – мужчины, 48,2% (4,2 млн. человек) – женщины. Численность наемных работников составила 6,7 млн. человек или 76% от общего числа занятых в экономике. Среди занятого населения число самостоятельно занятых составило 2,1 млн. человек или 24%. Из общего числа наемных работников 44,5% респондентов отметили, что являются членами профсоюза, а 79,7% - имели право на льготы и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством (в случае увольнения)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации комитета, 19,7% респондентов указали, что работают более 40 часов в неделю (в 2018 году – 21,1%), из них более половины (66,9%) - по причине требований, установленных работодателем, 18,9% - по причине иметь больший доход, 7,9% - в связи с производственной необходимостью.

Среди занятого населения 480,1 тыс. человек (5,5%) прошли профессиональное обучение, из них обучение 384,5 тыс. человек (80,1%) было оплачено за счет средств работодателя или другой организации.

12,2% респондентов из числа занятого населения отметили, что работают в неблагоприятных или опасных условиях труда (в 2018 году – 12,0%), из них 12,3% - работают при неблагоприятном температурном режиме, 9,4% - работают с опасными механизмами, 18,9% - испытывают повышенное нервное напряжение, 17,6% - работают на улице, 24,1% - указали, что заняты на тяжелой физической работе.

Около половины всех занятых (49,8%) указали, что добираются до места работы на общественном транспорте, 19,3% - пешком, 21,2% - на личном транспорте.

Из общего числа работающих женщин – 15,3% (в 2018 году – 13,2%) отметили, что им сложно совмещать трудовую деятельность и выполнение домашних обязанностей.