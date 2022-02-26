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    Почему казахстанцев не вывезли из Украины раньше - ответ МИД РК

    26 Февраля 2022, 17:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему граждан Казахстана не вывезли из Украины раньше, пояснил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До начала военных действий самолеты «Air Astana» совершали регулярные рейсы и граждане могли выехать в любое время. Никаких препятствий не было для наших граждан. Небо над Украиной было открытое, самолеты летали, и граждане могли по своему решению выехать из страны. Мы не можем потребовать от граждан, чтобы в такой-то день они должны покинуть страну. Люди сами должны решать. Во-вторых, ссылались на официальную информацию Украины», - пояснил во время брифинга Айбек Смадияров.

    Также он добавил, что граждане могли оценить ситуацию сами, изучить новости, принять взвешенное решение.

    «Наша обязанность, конечно, помогать нашим гражданам. Мы, как я ранее сказал, опирались на данные, которые предоставляла украинская сторона», - прокомментировал официальный представитель ведомства.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан. А. Смадияров заверил, что данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Россия Украина Общество Кризис Политика
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