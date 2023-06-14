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    Почему Казахстан не просит помощи у других стран в тушении пожара в области Абай

    14 Июня 2023, 17:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов считает, что в Казахстане достаточно техники и квалицированных специалистов для тушения пожара в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ерлан Кошанов подчеркнул, что в эти трагические дни Президенту Касым-Жомарту Токаеву звонили главы многих государств и выражали соболезнования народу Казахстана.

    «На сегодня у Казахстана есть техника, подготовленные высококвалифицированные специалисты: спасатели и пожарные. Думаю, их сил достаточно», - сказал Ерлан Кошанов в кулуарах заседания Мажилиса Парламента.

    Напомним, вчера в Министерстве иностранных дел сообщали о том, что Узбекистан и Турция выразили готовность помочь в тушении пожара в области Абай.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Регионы Казахстана Пожар Ерлан Кошанов Абайская область Пожар в области Абай
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