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    Почему Касым-Жомарт Токаев не примет участие в предвыборных дебатах

    8 Ноября 2022, 12:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии прокомментировали вопрос представителя СМИ о том, почему действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаева не будет принимать участие в предвыборных дебатах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агитацию проводят доверенные лица в пределах полномочий, которые им определяет сам кандидат. Поэтому доверенное лицо в данном случае принимает участие в дебатах за кандидата, потому что кандидат ему это доверил. Конкретные мотивы – это вопрос не к Центральной избирательной комиссии. Мы отправили запрос во все штабы, когда провели первое заседание. Штабы предоставили нам кандидатуры для участия в дебатах. Доверенность мы посмотрели. Она полностью соответствует задачам. Поэтому был утвержден такой список», - прокомментировала на брифинге член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.

    Она также добавила, что Центризбирком не может инициировать законопроекты.

    «Нет у нас такого права. Есть исчерпывающий перечень субъектов, кто обладает правом законодательной инициативы. При всем желании мы не можем инициировать законопроект», - пояснила она.

    «ЦИК обеспечивает правоприменение. Мы не можем определять правила игры. Законодательство устанавливает правила игры», - напомнил член ЦИК РК Константин Петров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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