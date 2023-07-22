Почему капитан «Тараза» Ерсултан Калдыбеков покидает свою команду

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сплав из молодежи и опытных игроков создают в ФК «Тараз», который в 2022 году из-за финансовой задолженности вынужденно перешел в Первую лигу, при этом потеряв ряд перспективных игроков, и теперь пытается сохранить «боеспособность» своей команды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Тараз», капитан «Тараза», ведущий игрок Ерсултан Калдыбеков переходит в ФК «Атырау». Такое решение приняли руководство клуба и сам игрок после поступившего предложения.

Ситуацию разъяснил руководитель ПФК «Тараз» Жандос Ахметов.

- Ерсултан в числе других игроков защищал цвета нашего клуба в прошлом и позапрошлом году, - отметил спикер. - Клуб по итогам 2022 года остался ему должен – так же, как игрокам Бауржану Байтане, Абылайхану Жумабеку и всем, кто был в команде. Согласно договору, в случае наличия задолженности, они могли разорвать контракт в одностороннем порядке, уведомив об этом за десять дней. В начале этого сезона-2023 у Ерсултана тоже были неплохие предложения. Но я практически уговорил его остаться в команде, так как все наши лидеры покинули команду в середине или начале сезона. Ушли 95 процентов игроков прошлогоднего состава. Но мы хотели из того состава оставить одного - двоих ребят, которые могли бы повести вперед нашу молодежь. Ерсултан в итоге остался, и мы договорились по-мужски: он отыграет первый круг полностью, а если после этого будут хорошие предложения, то клуб его отпускает.

В первом круг Ерсултан показал себя истинным капитаном и лидером команды. И предложения у него были не только от «Атырау», но и от других команд Премьер-лиги, а также и от решающего задачу выхода в высший дивизион «Турана». Но мы исходили из интересов игрока и хотели, чтобы он играл в КПЛ. Конечно, у него есть свои задачи. Потому что он игрок молодежной сборной страны и должен дальше прогрессировать. После предложения, поступившего от «Атырау», мы долго раздумывали, ведь речь шла и о перспективах нашего клуба. Но, справедливости ради, главная задача нашего клуба на сегодня – это погашение имеющейся задолженности. Мы рассчитываем, что, поиграв в аренде против клубов Премьер-лиги, Ерсултан вернется к нам более опытным игроком.

- «Тараз» планирует в будущем оставить Ерсултан Калдыбеков у себя?

- Конечно, и не только его. Пока мы его отдали в аренду. При этом каких-либо дивидендов мы пока не получим. Дивиденды – это будущее игрока и нашего клуба. «Атырау» неплохо идет в чемпионате, и мы надеемся, что у него там будет достаточно игровой практики. Ерсултан будет на виду и получит возможность роста. Думаю, даже в национальную сборную страны может стать кандидатом. Если неплохо проявит себя, то тогда тот же «Атырау» или другой клуб Премьер-лиги может выкупить его уже за солидные деньги. Но если нам получится в этом году решить вопросы с задолженностями, то уже в следующем году мы сможем избавиться от бана на регистрацию игроков. И тогда можно ставить задачу возвращения в Премьер-лигу, оставить у себя наших ребят, подписать других мастеровитых футболистов, сделав сплав из нынешней молодежи и опытных игроков.

- У жамбылских болельщиков есть опасения, что клуб без своего капитана может вылететь во Вторую лигу.

- Я уверен, что с теми ребятами, которые у нас есть, мы не вылетим в низшую лигу. Потому что они тоже амбициозные игроки, которые готовы сражаться на поле с более именитыми соперниками. Те же «Елимай» и «Туран» обыграли нас с минимальным счетом, а при этом у нас были моменты для взятия ворот. Но не хватило опыта. Откровенно говоря, кроме Ерсултана, у нас хорошие предложения получали еще несколько игроков. Однако мы пока никого не отпускаем. Объясняем им, что сейчас рано уходить в тот или иной клуб не совсем готовыми. Набравшись опыта здесь, они могут получить через какое-то время более выгодное предложение.

- Могут ли они заменить Ерсултана?

- Я думаю, если они будут работать так же, то вырастут в таких же мастеров. Ведь нам удалось сделать из Ерсултана практически за полсезона игрока Премьер-лиги. Я надеюсь, через игры наши молодые ребята смогут стать такими же мастерами. У нас есть резервы. Неслучайно клубы Премьер-лиги постоянно за нами следят. Ведь Тараз – это кузница футбольных кадров. В прошлом году из молодежи Мухамеджан Сейсен и Абылайхан Жумабек ушли в казахстанские гранды, теперь Ерсултан будет играть в Премьер-лиге. Хотел бы обратиться к нашим болельщикам - сейчас у клуба нелегкие времена, и нужно набраться терпения. Не сомневаюсь, у нас будут новые лидеры и новые задачи. И мы будем их решать!

О своем решении продолжить профессиональную карьеру именно в Атырау и о возможном возвращении в родной клуб по окончании сезона рассказал Ерсултан Калдыбеков:

«Я считаю себя воспитанником таразской команды, давшей мне путевку в профессиональный футбол, - подчеркнул экс-капитан «Тараза». - Конечно, мне хотелось бы играть в более сильной лиге и прогрессировать, ведь футболист всегда должен думать о росте. У меня контракт с футбольным клубом «Тараз» рассчитан до конца 2024 года, а в Атырау я перехожу только до конца сезона на правах аренды. И если в следующем году «Тараз» будет решать более высокие задачи, связанные с выходом в Премьер-лигу, то я с удовольствием рассмотрю возможность продолжения профессиональной