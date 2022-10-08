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    Почему кандидат в Президенты Касым-Жомарт Токаев не будет сдавать экзамен на знание госязыка

    8 Октября 2022, 16:49

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Секретарь Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман ответил на вопрос, почему кандидат в Президенты РК Касым-Жомарт Токаев не будет сдавать экзамен на свободное владение государственным (казахским) языком, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно пункту 2 статьи 54 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», процедура установления свободного владения кандидатом государственным языком не распространяется на действующего Президента, кандидатура которого повторно выдвинута на следующий срок полномочий», - прокомментировал М. Ерман, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

    Ранее ЦИК РК установил , что кандидат в Президенты РК Касым-Жомарт Токаев соответствует предъявляемым к нему Конституцией РК и конституционным законом РК «О выборах в РК» требованиям.

    Успешно экзамен на владение государственным языком сдал другой кандидат на пост Президента РК Мейрам Кажыкен.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Президентские выборы - 2022
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