Почему газ продают по талонам на заправках СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области некоторые заправки продают газ по талонам. Ситуацию прокомментировали в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве подчеркнули, что дефицита газа нет. Есть перебои с его поставкой, но и эта проблема снимется с повестки в ближайшие дни.

«Поставщиками газа являются АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Из-за ремонтных работ на заводе-поставщике АО «СНПС-Актобемунайгаз» в августе газоснабжающим организациям региона отгрузка сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки снижена на 20%. Переходящих остатков августа же недостаточно для реализации газа в сентябре. Газ отпускался и отпускается, но в ограниченном количестве. При этом ажиотажа и очередей возле заправок не наблюдается. По талонам газ продают на заправках «Бейбарс» ТОО «Партнер трейд» в Аккайынском, Есильский, Жамбылском, Мамлютском, Тайыншинском и в районах им. Г.Мусрепова и Шал акына. Однако это касается только автомобилистов, заправка бытовых баллонов газом осуществляется без ограничений», - прокомментировал и.о. руководителя управления Владислав Лукин.

Он добавил, что вчера компании отгрузили 252 тонны газа, прибытие еще 200 тонн ожидается 11 сентября.

В свободной продаже газ на 29 заправках ТОО «Рока», ТОО «Промгаз», ТОО «Алыс газ», ИП «Петро-транс-газ», ТОО «Газ-сервис» и ТОО «Партнер трейд».

Сжиженный нефтяной газ на территории региона реализуют 17 газоснабжающих организаций. Всего - 118 автогазозаправочных станций, в том числе 36 в Петропавловске. Среднемесячное потребление – 5 500 тонн. Стоимость сжиженного нефтяного газа сейчас составляет 40 320 тенге (без НДС) за тонну.