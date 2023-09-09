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    19:13, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Почему газ продают по талонам на заправках СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области некоторые заправки продают газ по талонам. Ситуацию прокомментировали в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ведомстве подчеркнули, что дефицита газа нет. Есть перебои с его поставкой, но и эта проблема снимется с повестки в ближайшие дни.

    «Поставщиками газа являются АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Из-за ремонтных работ на заводе-поставщике АО «СНПС-Актобемунайгаз» в августе газоснабжающим организациям региона отгрузка сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки снижена на 20%. Переходящих остатков августа же недостаточно для реализации газа в сентябре. Газ отпускался и отпускается, но в ограниченном количестве. При этом ажиотажа и очередей возле заправок не наблюдается. По талонам газ продают на заправках «Бейбарс» ТОО «Партнер трейд» в Аккайынском, Есильский, Жамбылском, Мамлютском, Тайыншинском и в районах им. Г.Мусрепова и Шал акына. Однако это касается только автомобилистов, заправка бытовых баллонов газом осуществляется без ограничений», - прокомментировал и.о. руководителя управления Владислав Лукин.

    Он добавил, что вчера компании отгрузили 252 тонны газа, прибытие еще 200 тонн ожидается 11 сентября.

    В свободной продаже газ на 29 заправках ТОО «Рока», ТОО «Промгаз», ТОО «Алыс газ», ИП «Петро-транс-газ», ТОО «Газ-сервис» и ТОО «Партнер трейд».

    Сжиженный нефтяной газ на территории региона реализуют 17 газоснабжающих организаций. Всего - 118 автогазозаправочных станций, в том числе 36 в Петропавловске. Среднемесячное потребление – 5 500 тонн. Стоимость сжиженного нефтяного газа сейчас составляет 40 320 тенге (без НДС) за тонну.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Транспорт Топливо для mail.ru
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