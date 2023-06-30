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    Почему досрочно остановился на ремонт газохимкомплекс в Атырау

    30 Июня 2023, 01:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау назвали основную причину досрочной остановки на ремонт интегрированного газохимического комплекса ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc в Атырау. Ремонт продлится до 25 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Остановка комплекса, как и любого подобного предприятия, в первый год эксплуатации - это нормальная практика. Делается это для того, чтобы пока подрядчик не ушел, за его счет устранить все выявленные недоделки. Мы планировали остановиться 10 июля и перезапуститься 25 августа. Но пришлось остановиться 5 июня, так как произошла утечка в теплообменнике компании «Сименс». Где вода попала в турбину. Компания уже в курсе и все необходимые запчасти на подходе, а 15 июля прилетает их группа инженеров, которые и вскроют теплообменник и обследуют турбину. Надеемся, что они будут работать оперативно. Поэтому рассчитываем перезапуститься 25 июля», - сообщил председатель правления - генеральный директор ТОО «KPl» Данияр Тиесов.

    Данный интегрированный газохимический комплекс - первый в Казахстане проект по переработке сырья с месторождения Тенгиз. Предприятие, специализирующееся на переработке сырья с Тенгизского месторождения, рассчитано на производство 500 тысяч тонн полипропилена в год, что составит 1% от его мирового производства.

    С момента запуска комплекса осенью прошлого года, предприятие выпустило 103 тысячи тонн пропилена.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Промышленность Атырау
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