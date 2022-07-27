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    Почему дорожный битум подорожал в Казахстане

    27 Июля 2022, 18:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан может приобрести 300 тыс. тонн дорожного битума в России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022 году для реализации автодорожных проектов необходимо порядка 1,1 млн тонн дорожного битума. При этом на республиканскую сеть необходимо 600 тыс. тонн, на местную - 500 тыс. тонн. Отечественные битумные заводы не имеют возможности полностью обеспечить потребности казахстанского рынка дорожным битумом. В настоящее время в стране действуют 4 завода по производству дорожного битума («Caspi Bitum», «ПНХЗ», «Qazaq Bitum», «Асфальтобетон-1») в объеме не более 1 млн тонн в год», - говорится в ответе министерства на запрос Казинформа.

    Дорожные битумы применяются в основном в дорожно-строительной сфере, для строительства, ремонта аэродромных площадок и других строительных отраслях.

    «В настоящее время министерством реализуются масштабные дорожные проекты. Кроме того, другими государственными органами выделены средства на реализацию программ «Дорожная карта занятости» и «Ауыл - ел бесігі», учтены строительные работы. В этом контексте необходимо учитывать, что в период строительства трейдеры создают искусственный дефицит и влияют на удорожание битума в 2 раза. При этом в связи с дефицитом битума министерством прорабатывается вопрос о поставках из России дорожного битума в объеме 300 тыс. тонн. На сегодняшний день данный вопрос рассматривается Министерством энергетики Казахстана совместно с Министерством энергетики России», - отмечается в сообщении ведомства.

    Автор:

    Серик Сабеков

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