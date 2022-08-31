Почему дорожает сахар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН к июлю 2022 года продукты питания стали дороже почти на половину в среднем по всем странам мира. О том, почему дорожает сахар в Казахстане, в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Это происходит по всему миру, и Казахстан – не исключение

2022-й стал годом вызовов для всего мира, и один из них – это растущие цены на продукты питания. В медийном поле Казахстана особенно много говорят о сахаре, но при внимательном рассмотрении оказывается, что эта ситуация для нашей страны не уникальна – так происходит повсюду. Анализ рынков других государств, включая соседние, показывает, что сахар дорожает везде, и даже в странах с почти полным обеспечением собственным производством.

Растет все и везде

Цены на продукты питания в Казахстане – это не секрет, а объективная реальность. По данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция в июле составила 15 %, а если смотреть отдельно по социально значимому продовольствию, то рост цен составил 18,7 %. Если «провалиться» еще глубже по одному сахару, то здесь увеличение к концу июля превысило 89 %.

Это общий для всего мира тренд. По данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), индекс цен на продовольствие в целом к июлю сложился на уровне 140,9 пунктов. Это значит, что в среднем по всем странам мира продукты питания стали дороже почти на половину. Что касается сахара, то и здесь он подорожал – на 12,8 %. Не так много, как у Казахстана в отдельности, но причины этого мы разберем ниже.

Об изменении цен на сахар в нашей стране сказано и написано уже много. Так называемый «сахарный кризис», связанный с его якобы дефицитом, уже стоил кресла в правительстве министру торговли Бахыту Султанову и привел к разработке отдельной программы для развития отрасли производства сахара.

Но как бы много не публиковалось в социальных сетях и прессе сообщений о дефиците сахара, на самом деле его так обнаружить не удалось. Действительно, из-за ажиотажного спроса в торговых сетях дефицита вводились ограничения на отпуск товара в «одни руки». Но ситуации, когда сахара в стране реально не было, все же не сложилось.

Так что с ценами на сахар?

Единственное, что стоит признать – это рост цен. Почему же он происходит? Для начала нужно понять, из чего сахар делают и что влияет на его конечную цену.

Первым идет сырье для переработки – это сахарная свекла, тростник или сахар-сырец. Далее идут вспомогательные материалы, такие как, например, известковый камень или мел, холсты фильтрпрессные или хлопчатобумажные. Еще нужны тара и упаковочные материалы (хотя бы мешки), топливо (мазут) и энергия для обеспечения производства (электричество и отопление с водой), а также оплата труда работников и разные общепроизводственные расходы.

Далее уже идут расходы на доставку на полки магазинов – это логистика, плата за торговые площади и так далее.

Сложно сказать, что сильно подорожала, например, логистика (цены на бензин и дизель сдерживали с января и продолжают частично удерживать сейчас) или электроэнергия (низкие тарифы тоже держат на стабильном уровне).

Но есть отдельные расходы, которые заметно ударили по производству. Речь идет, конечно, о сырье и топливе для производства. В конце июня представители Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности и заводов-производителей на встрече с Сериком Жумангариным, тогда еще председателем антимонопольного агентства, заявили о нескольких важных вещах.

Во-первых, в 2022 году сахар-сырец и белый сахар сильно подорожали. Сахар-сырец покупают в основном в Бразилии, и на его цену влияют курс доллара и биржевые котировки, по которым, начиная с января и по май была устойчивая динамика роста. Кроме того, на 15% увеличилась стоимость транспортировки сырья через территорию России до Казахстана.

Также сказалось на производстве сахара подорожание газа в Жамбылской области, где сосредоточены крупнейшие заводы-производители в стране. Составляющая газа в структуре производственных затрат составляет около 60 %. Подорожал и мазут, на котором работает Аксуский сахарный завод, по словам директора Самата Надирбекова, – а его доля в себестоимости составляет до 20 %. Заводы бы и рады работать, но нужные для производства элементы подорожали.

Второй важный момент, помимо сырья и топлива, – это ограниченность внутреннего производства. Местные производители обеспечивают только около трети внутреннего спроса, и большая доля продукции завозилась из России. Но эта страна в середине марта ввела запрет на экспорт сахара в страны ЕАЭС до конца августа. Это создало дополнительное давление на цены, хотя в итоге и удалось договориться с другими странами о поставках сахара.

И у соседей так же?

Рост цен как на сам сахар, так и на сырье и топливо для его производства – это уже свершившийся факт, который от Казахстана не зависит. Свои коррективы в рыночные цены вносит геополитика, и здесь остается только подстраиваться под реалии.

Но что же с относительно низким обеспечением отечественного рынка собственным производством? Пока ситуация показывает, что будь то у вас полное обеспечение, будь то нулевое – резкого скачка цен было не избежать. Это можно увидеть на примере соседнего Узбекистана.

Там местные сахарные заводы покрывают внутренний рынок на 95 %, то есть почти полностью. Например, предприятия «Хоразм шакар» и «Ангрен шакар» произвели в 2021 году 520 тыс. тонн сахара из сахарного сырца производства Бразилии. А импорт этого продукта по итогам прошлого года составил всего 5 % – 27 тыс. тонн из 540 тыс. тонн. На долю России пришелся всего 1 % от годовой потребности страны.

Свой рынок Узбекистан защитил акцизом на ввоз сахара в 20 %, а также 20 %-ной таможенной пошлиной сверху. Благодаря этому страна защитила себя от импорта относительно дешевого российского сахара, загрузив свои заводы сырцом бразильского производства по долгосрочным контрактам.

К середине марта Узбекистан встретил с имеющейся сахарной продукцией в 260 тыс. тонн: 40 тыс. тонн готового сахара, 32 тыс. сахарного сырца на складах и заключенными контрактами на поставку в марте-июне на 178 тыс. тонн сахара-сырца из Бразилии.

Но и это не спасло страну от резкого роста цен. И там даже доходило до практически «боев» за сахар в магазинах. Если в июле 2021 года на Узбекской товарно-сырьевой бирже «UzEx» средняя цена сахара была чуть более 7,4 млн сум за тонну, то в июле 2022-го – уже почти 13,2 млн сум. Это значит, что в годовом выражении рост цен на сахар в Узбекистане составил 78 %.

Немногим меньше, чем в Казахстане – и это при защите рынка пошлинами и акцизом, а также наличии долгосрочных контрактов с поставщиками сырья.

Из всего вышесказанного можно сделать лишь один вывод – рост цен на сахар происходит не только в Казахстане. Даже в Узбекистане с почти полным покрытием внутренних потребностей собственным производством цены выросли очень сильно. Дело во внешних факторах, которые от стран нашего региона не зависят.

Пока же Казахстану нужно заботиться о расширении внутреннего производства сахара и сырья для него. Лучше всегда иметь сахар на полках в магазинах, чем зависеть от третьих стран в его поставках.

Юрий Масанов



