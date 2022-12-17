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    Почему дети ехали без сопровождения полиции - о смертельном ДТП в Актюбинской области

    17 Декабря 2022, 20:57

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В областном управлении физической культуры и спорта прокомментировали сегодняшнее ДТП с участием 9 детей, которые ехали на соревнования по волейболу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук в ДТП попал минивен, который перевозил 9 детей сборной команды по волейболу Темирского района, погиб один 12-летний мальчик. Дети-спортсмены, тренер и водитель ехали на Кубок области по волейболу. В дороге машина перевернулась.

    8 детей были доставлены в областную детскую больницу, четверо из них находятся в очень тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести.

    В областном управлении физической культуры и спорта рассказали, что тренер самовольно выехал на соревнования и не было приказа на командирование, поэтому и не было сопровождения полицией. Согласно правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, детскую команду должна была сопровождать машина сотрудников полиции.

    ««Приказа директора ДЮСШ №2 на командирование в Актобе не было, так как не было освобождения от школы. Утром тренер школы, уговорив завуча, самовольно выехал на соревнования. Как без приказа можно ехать на соревнования? За это следует наказание. Вообще соревнования начались 16 декабря, почему-то они выехали сегодня 17 числа», - прокомментировал руководитель управления физической культуры и спорта Евгений Гончаров.

    Он также добавил, что в связи со случившимся, тренера как минимум ожидает строгий выговор или увольнение.

    Фото: Polisia.kz

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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