Почему детей возят в школу на старой Газели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В отделе образования Кызылжарского района Северо-Казахстанской области прокомментировали ситуацию с подвозом детей в школы на старом транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Недавно мы рассказывали о том, что жители сел Желяково и Красный яр опасаются за безопасность ребятишек, которых возят за знаниями в соседние населенные пункты. Родители жаловались на плачевное состояние Газели и нехватку в ней мест.

После публикации с нами связался руководитель отдела образования Кызылжарского района Амангельды Абдрахманов. Он заверил, что Газель не списана, как утверждают родители. Соответствующий техосмотр прошла. И использовать ее будут временно, пока ремонтируют автобус.

«В начале учебного года ПАЗ-32054 был отправлен на ремонт. В целях избежания непредвиденных ситуаций, связанных с организацией подвоза, в летний период на портале госзакупок объявили конкурс на приобретение запасных частей. Комплектующие детали поступили в конце августа. Отделом образования было принято решение провести капитальный ремонт, не дожидаясь поломки. Подвозить детей стали на Газели. На ней в предыдущие годы уже подвозили детей из этих сел. В связи с жалобами родителей по поводу нехватки посадочных мест было принято решение запустить вторую Газель. Обе находятся в исправном состоянии. С родителями провели встречу, дали разъяснения. С 11 сентября подвоз учащихся будет осуществляться на автобусе ПАЗ-32054», - пояснил А.Абдрахманов.

В Кызылжарском районе ежедневный подвоз к школам необходим 323 учащимся из 25 сел в 12 организаций образования, еженедельный - 109 учащимся из 18 сел в пять школ. Задействованы четыре автобуса и девять Газелей. Однако больше половины из них - три автобуса, 2007-го и 2012-го года выпуска, и пять Газелей, 2006-го и 2011-го года выпуска - требуют замены из-за длительного срока эксплуатации.