Почему Дениса Тена доставили именно в Центральную городскую клиническую больницу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выбор клиники при транспортировке тяжело раненого Дениса Тена объяснила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По её словам, вызов к Денису поступил на скорую помощь в 14.56 часов. Вызов был закодирован как «С30» - это вызов, представляющий угрозу для жизни. Машина выехала в 14.58 с ближайшей подстанции, через 10 минут была на месте. Далее в 15.12 начата его транспортировка в Центральную городскую клиническую больницу, куда он был транспортирован в 15.23. В течение 2 часов 7 минут проводилась сердечно-легочная реанимация. Параллельно проводились реанимационные мероприятия, но в 17.30, несмотря на проводимые мероприятия, была констатирована биологическая смерть.
«Приказ министерства есть о необходимости доставки в ближайшую клинику. Бригада же расценила, что ближайшей клиникой, которая будет готова оказать полный объем медпомощи, будет Центральная городская клиническая больница», - сообщила она журналистам.
На вопрос, почему раненого не повезли в совминовскую больницу, она ответила, что по данным управления здравоохранения Алматы, в приказе, которым руководствуется машина скорой помощи при транспортировке пациентов, экстренно-хирургического отделения в данной больнице нет. «Экстренно-хирургическое отделение есть в Центральной городской клинической больнице. Самое главное, что в процессе транспортировки пациента проводился весь объём необходимых реанимационных мероприятий, которые были требуемые в этот момент. Это фактор времени. Очень важно доставить в тот стационар, где приёмный покой работает в режиме 24 часа 7 дней в неделю», - добавила вице-министр.
Она отметила, что при осмотре бригадой скорой помощи сознание у Дениса Тена отсутствовало, артериальное давление не определялось, то есть было расценено как состояние клинической смерти. И в процессе транспортировки Дениса проводилась сердечно-легочная реанимация, непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких мешком Амблу. Врачами проводилась инфлюзионная терапия в две периферические вены, был наложен кровоостанавливающий жгут выше места повреждения.
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