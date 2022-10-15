Почему ЦИК не признала достоверными все подписи граждан за кандидата в Президенты Мейрама Кажыкена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен пояснил, почему Центральная избирательная комиссия признала достоверными только 120055 подписей граждан из 122184, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Может были ошибки. Кто-то по ошибке может указать ИИН вместо номера удостоверения. Я сам лично собрал около 230 подписей. Члены штаба, члены профсоюзов ездили в регионы. В первые дни были проблемы, были сложности организационного плана. Мы впервые такую работу проводим. За полдня все выправили и работа пошла, все было организовано», - сказал Мейрам Кажыкен.

По его словам, доверенные лица и команда кандидата готовы к агитационной работе.

Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Мейрама Кажыкена кандидатом в Президенты РК.

Согласно протоколу территориальных избирательных комиссий, доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты РК Мейрама Кажыкена собрано 122184 подписи граждан в 14 регионах страны. Все они проверены, из них достоверными признаны 120 055.

Мейрам Кажыкен выдвинут кандидатом в Президенты РК от республиканской общественной организации «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат». Он также является директором Института исследований современного общества, доктором экономических наук.

Мейрам Кажыкен подтвердил свободное владение госязыком. Центральная избирательная комиссия РК установила, что кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК».

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК.



