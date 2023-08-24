Почему чипирование может увеличить число бродячих собак в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный зоозащитник и ветеринарный врач Мамучар Карлович Ящуев поделился мнением о пользе и вреде чипирования домашних животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Чипирование, однозначно, нужно. Но у него много побочных моментов. Оно выражается в том, что когда начнут штрафовать, а так оно и будет, люди начнут избавляться от собак и кошек», - сказал Мамучар Карлович в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформа».

Соответственно, по его мнению, на улицах появится гораздо больше бродячих животных.

«Если бы все это делалось за счет государства, однозначно, таких побочных моментов бы не было. В остальном чипирование – это замечательно», - добавил зоозащитник.

Правила учета собак и кошек в Казахстане вступают в силу с 1 сентября. Владельцы собак и кошек в обязательном порядке должны будут провести регистрацию своих питомцев, в противном случае им грозит штраф в размере 10 МРП.

Ранее главный эксперт Комитета лесного хозяйства и животного мира Талгат Ердешев прокомментировал вопрос стоимости чипирования домашних животных.

Тем временем жители Астаны могут бесплатно чипировать кошек и собак до 1 сентября.