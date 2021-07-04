Почему цена на картошку выросла в СКО, пояснил Кумар Аксакалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов ответил, почему цена на картошку выросла до 500 тенге в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос можно решить только через экспорт, потому что есть открытая экономика. Просчитав необходимый объем овощей совместно с Правительством и другими акиматами, нужно оставить в стране необходимый объем, не отдавая все на экспорт. Цены на овощи выросли. С осени цены начали резко расти. Поэтому хозяйства многие товары активно экспортировали. К примеру, есть факты, что осенью картошку продавали оптом за 95 тенге. В каждой области есть свой стабфонд. Такой есть и у нас. Мы как минимум выкупаем в это хранилище 800 тонн картошки, в дальнейшем продаем их в 26 магазинах по низким ценам. Всю зиму за 100 или 110 тенге продавали нашу картошку», - рассказал аким, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга СЦК.

Аким объяснил, что ближе к маю ежегодно в область приходит новая партия картошки из южных областей, но хранить до июня не могут.

«Поскольку это экологически чистый продукт, картошка портится, какие бы мы новые технологии не применяли. В этом году в середине мая не было картошки, к сожалению, поэтому две-три недели цены были очень высокими. А мы сами себя на 100% можем обеспечить картошкой и овощами», - заверил Кумар Аксакалов.