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    Почему более тысячи ученых ушли из научных проектов, объяснили в Миннауки РК

    1 Ноября 2022, 16:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил о причинах ухода ученых из научных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель Комитета подтвердил информацию о том, что более 1 000 ученых ушли из научных проектов.

    «Да, эта информация распространяется. Думаю, что есть три причины. Первая причина – финансирование науки меньше, чем в других сферах. Это связано со снижением заработной платы. Средняя зарплата ученых 250 тысяч тенге. По сравнению с другими сферами это мало. Вторая причина в том, что отечественные ученые выезжают на стажировку за границу, в том числе участники программы «Болашак». Третьей причиной ухода ученых из проектов является достижение ими соответствующего возраста и выход на пенсию», – сказал Дархан Ахмед-Заки.

    Председатель комитета пояснил, что в соответствии с Концепцией развития науки на 2022-2026 годы планируется приход молодых ученых на место ушедших на пенсию. Для этого начата реализация проекта «Жас галым».

    В своем докладе Дархан Ахмед-Заки сообщил, что министерство объявило конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по проекту «Жас галым» с бюджетом 3 млрд тенге.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Наука Миннауки и высшего образования РК
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