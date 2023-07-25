Почему бездомных больных туберкулезом не размещают в социальные центры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бездомных лиц, болеющих туберкулезом, невозможно поместить в организации социального обслуживания. Об этом заявила заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, отвечая на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со стандартом организации оказания медицинской помощи населению при туберкулезе больные туберкулезом, не имеющие документов, удостоверяющих личность, а также проживающие в неблагоприятных социальных и жилищных условиях, подлежат лечению в стационарных условиях в центрах фтизиопульмонологии до полного выздоровления в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Также ведется работа по восстановлению документов с привлечением неправительственных организаций», - отмечено в ответе Тамары Дуйсеновой.

Министр добавила, что на активной стадии процесса больные туберкулезом не направляются на проживание в организации временного пребывания, предоставляющие специальные социальные услуги. Потому что это считается медицинским противопоказанием.

«В связи с этим, невозможно помещение в указанные организации лиц, больных туберкулезом, не имеющих определенного места жительства. Человек без определенного места жительства может быть направлен в организации временного пребывания после окончания курса лечения и выздоровления от туберкулеза», - пояснила Тамара Дуйсенова.