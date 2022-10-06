Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Почему Азат Перуашев решил не участвовать в президентских выборах

    6 Октября 2022, 13:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Ақ жол», депутат Мажилиса Азат Перуашев объяснил свое решение не выдвигать кандидатуру на внеочередные президентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поскольку прозвучали предложения, скажу, почему я сам не баллотируюсь. Есть вещи, когда надо свои амбиции придерживать и надо разбираться в иерархии ценностей, приоритетах, что для вас важнее. 90% из вас предприниматели. Люди, которые состоялись сами, другим работу дают, платят налоги, служат честно своему государству. Вы делаете большое дело», – сказал Азат Перуашев на съезде партии.

    Ранее членами партии рассматривались четыре варианта: журналист Сандугаш Дуйсенова, депутат Мажилиса Серик Ерубаев и председатель Актюбинского областного филиала ДПК «Ақ жол», предприниматель Аскар Садыков. Кроме того, как отметил А. Перуашев, некоторые члены партии предложили поддержать кандидатуру действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    В итоге Демократическая партия «Ақ жол» выдвинула кандидатом на внеочередные президентские выборы действующего Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выборы президента и парламента стартовали в Турции
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров