Почему автобус сбил девушку на «зебре»: названы возможные причины инцидента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов прокомментировал наезд городского автобуса на девушку на пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый случай - это реальный инцидент, особенно когда есть жертвы - это разбор полный. Почему: переработал, какое состояние было, вплоть до того, как у него в семье было на тот момент - все аспекты внешние, внутренние полностью разбираются. Может он не выспался», - предположил спикер на брифинге в акимате Астаны.

По его словам, по каждому инциденту принимается отдельное решение.

«Конечно то, что он сбил на пешеходном переходе - это его вина, чтобы ни было. Он понесет наказание, и водители об этом все знают, что ему грозит. Мы все в центре квалификации досконально изучаем», - заверил Бекмырза Игенбердинов.

Напомним, 20 декабря в Астане автобус 54 маршрута сбил девушку на пешеходном переходе. В данный момент водитель автобуса отстранен от работы.