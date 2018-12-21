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Почему автобус сбил девушку на «зебре»: названы возможные причины инцидента

21 Декабря 2018 12:35 643
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Почему автобус сбил девушку на «зебре»: названы возможные причины инцидента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов прокомментировал наезд городского автобуса на девушку на пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Каждый случай - это реальный инцидент, особенно когда есть жертвы - это разбор полный. Почему: переработал, какое состояние было, вплоть до того, как у него в семье было на тот момент - все аспекты внешние, внутренние полностью разбираются. Может он не выспался», - предположил спикер на брифинге в акимате Астаны.

По его словам, по каждому инциденту принимается отдельное решение.

«Конечно то, что он сбил на пешеходном переходе - это его вина, чтобы ни было. Он понесет наказание, и водители об этом все знают, что ему грозит. Мы все в центре квалификации досконально изучаем», - заверил Бекмырза Игенбердинов.

Напомним, 20 декабря в Астане автобус 54 маршрута сбил девушку на пешеходном переходе. В данный момент водитель автобуса отстранен от работы. 

 

 

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Ключевые слова: Астана, ДТП,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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