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    Почему Асет Масабаев ушел с поста акима Талдыкоргана

    4 Июля 2023, 20:55

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Новый аким Талдыкоргана Ернат Базил на встрече с жителями города назвал причину ухода с поста бывшего акима Асета Масабеава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прежний аким Масабаев Асет Дуйсебекович (ушел с поста - прим.ред.) по состоянию здоровья. Он получил микроинсульт. Здоровье у него очень сильно пошатнулось за последние полгода. Врачи ему прописали длительное лечение, около 2-3 месяцев. Поэтому, по состоянию здоровья, он не смог продолжать работать, написал заявление и ушел с занимаемой должности», – сказал новый аким.

    Его выступление было опубликовано на официальной странице акимата города в Instagram.

    Асет Масабаев недавно был освобожден от должности акима Талдыкоргана, проработав больше года. Новым акимом города сейчас является Ернат Базил.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Акимат Жетысуская область Талдыкорган
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