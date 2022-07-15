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    Почему  Алматы перешел в «зеленую» зону, пояснила Ажар Гиният

    15 Июля 2022, 14:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему Алматы перешел в «зеленую» зону, несмотря на больше количество больных КВИ, пояснила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в Алматы в условиях стационара от КВИ получают лечение 162 человека. Это говорит о том, что у нас достаточное еще количество инфекционных коек. Мы справляемся, нагрузки нет. Поэтому Алматы находится в «зеленой» зоне. Чтобы перейти в «желтую» зону – это должны быть до 5000 больных в стационарах и показатель R больше 1, либо от 5000 до 10 000 человек в стационарах, но число R (коэффициент распространенности) меньше 1. То есть, это значит спад идет, когда больных еще много, но заболеваемость снижается», - сказала Ажар Гиният, отвечая на опросы журналистов.

    Ранее она сообщила, что подъем заболеваемости начинается с мегаполисов страны.

    «Как и прежде, подъем заболеваемости начинается с мегаполисов страны - Алматы, Нур-Султана и Шымкента», - сказала Ажар Гиният.

    По данным Минздрава, за последнюю неделю 70% заболевших приходится на Алматы (1107 случая или 43,2%) и Нур-Султан (576 случаев или 22,5%).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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