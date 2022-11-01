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    Почему альтернативные источники энергии используются только в отдаленных хозяйствах в РК

    1 Ноября 2022, 14:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Климат Казахстана благоприятен для строительства ветровых электростанций. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря наличию ветровых коридоров, необходимых для функционирования ветровых установок, климат Казахстана благоприятен для строительства ветровых электростанций. Однако в зоне ветрового коридора в основном расположены пастбища и богарные земли (земли в зоне орошаемого земледелия, как правило, в предгорьях и на окраинах оазисов). Кроме того, использование альтернативных источников энергии (ветрогенераторов и солнечных панелей) приводит к высоким затратам на техническое обслуживание этой инфраструктуры для конечных пользователей (сельхозтоваропроизводителей). В связи с этим в настоящее время альтернативные источники энергии используются только в отдаленных хозяйствах», - пояснил Премьер-Министр.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика
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