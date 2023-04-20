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    Почему акиматы не решают проблему с бездомными животными, рассказала эксперт

    20 Апреля 2023, 13:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Решить проблему с бродячими собаками возможно только при условии полной реализации норм закона об ответственном обращении с животными. Так считает президент фонда защиты животных «KARE-Забота» Юлия Коваленко, передает МИА «Казинформ».

    «Это хорошо, что Президент поднял эту тему. И хотелось бы отметить: «Принять меры» из уст Президента может означать только одно - работать согласно законодательству Республики Казахстан! Но сегодня, спустя больше года со вступления закона об ответственном обращении с животными, мы видим его нарушение со стороны акиматов, что в итоге приводит к жалобам населения», - считает Юлия Коваленко.

    По ее словам, некоторые регионы не прекращают отстрел бродячих животных до сих пор, нарушая закон, саботируют его нормы о сокращении численности бродячих животных путем стерилизации, просветительской работы с населением по факту ответственного владения.

    Эксперт подчеркнула, что эти регионы за десятки лет убийством животных не добились ничего. Результаты только усугубляли проблему - количество покусов росло, ровно как и выделяемый бюджет на эти цели. В 2022 году факты покусов сократились на 27,5%.

    «В текущем году идет тренд на дальнейшее снижение. Формулировка из выступления: «Ко мне постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собаках, которыми никто из представителей власти не занимается, ссылаясь на соответствующий закон». По сути, он говорит о том, что эти представители власти не читали закон. В законе не предусмотрено бездействие МИО в отношении бродячих собак. В законе предусмотрен комплекс мер, которые решат проблему бродячих животных гуманно и эффективно, - добавила Юлия Коваленко.

    В качестве примера она привела метод сокращения численности бродячих животных путем стерилизации бродячих и домашних питомцев, не имеющих племенной ценности. Этот метод доказал свою эффективность во многих странах.

    Также по словам эксперта нужна регистрация домашних животных, в том числе для предотвращения фактов выброса, оставления животного без присмотра, угрожающего как самому животному, так и людям.

    «Важная часть - работа с населением. Информационная, просветительская, пропаганда бережного и гуманного отношения к животным. Для профилактики и предотвращения фактов жестокого обращения с животными. Решить проблему с бродячими собаками возможно только при условии полной реализации норм Закона об ответственном обращении с животными. Надеюсь, именно об этом хотел сказать Президент: «Заботьтесь о благополучии граждан, исполняйте Закон, решайте проблему», - резюмировала Юлия Коваленко.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании напомнил, что следует бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Президент Казахстана Животные
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