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    Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК

    3 Июля 2023, 15:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны прокомментировали побег сына Даулета Турлыханова. Сообщается, что по данному факту назначено служебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее юрист Анна Чернова сообщила о том, что сын Даулета Турлыханова Нурасыл Болат сбежал из воинской части, где ему была избрана мера пресечения - нахождение под наблюдением начальника части.

    В пресс-службе Министерства обороны прокомментировали данный инцидент.

    «2 июля 2023 года рядовой срочной службы Б., проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника) и при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего скрылся в неизвестном направлении», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

    Организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения военнослужащего. По данному факту назначено служебное расследование.

    Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье «Хулиганство».

    В военной прокуратуре РК рассказали об уголовном деле с участием сына Даулета Турлыханова.

    Позже министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал ход дела сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Общество Минобороны РК Вооруженные силы
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