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    Победой казахстанца начался турнир по смешанным единоборствам в Актау

    16 Июля 2022, 22:07

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау стартовал турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 48 & Naiza FC 41. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом бою вечера в клетку вышли казахстанский файтер Мейрбек Тулегенов (3-1) и азербайджанец Джейхун Годжали (0-1). Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Его итогом стала победа Тулегенова болевым приемом в первом раунде. Годжали был не согласен с ранней, на его взгляд, остановкой рефери.

    Таким образом, Мейрбек Тулегенов одержал четвертую победу в своей профессиональной карьере, а Джейхун Годжали потерпел второе поражение.

    Хедлайнерами турнира Eagle FC 48 & Naiza FC 41 станут боец из Казахстана Даурен Ермеков (16-5) и россиянин Гамзат Хирамагомедов (10-1). Они оспорят пояс «временного» чемпиона EFC в среднем весе

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Мангистауская область Актау
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