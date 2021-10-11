Победителю розыгрыша квартиры среди вакцинированных вручили сертификат на жилье в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 октября победителю розыгрыша двухкомнатной квартиры в столице среди вакцинированных вручили сертификат на жилье от компании G-park, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

7 октября в прямом эфире телеканала «Хабар» провели розыгрыш двухкомнатной квартиры в Нур-Султане среди вакцинированных граждан в столичных прививочных пунктах. Участие в нем приняли граждане, получившие первый компонент вакцины с 25 июня по 28 сентября. Победитель определялся на платформе Birge, где был установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирал обладателей призов генерацией ID вакцинированных.

Новую квартиру в ЖК «Рио-де-Жанейро», который расположен около набережной реки Есиль в районе Сарыарка, от строительной компании G-park выиграла Асемгуль Искакова. У женщины трое детей, в столицу переехала в 2010 году.

«Когда мне позвонила тетя и сказала, что я выиграла квартиру, я долго не могла поверить. Её муж смотрел розыгрыш в прямом эфире. Я, моя семья, мы очень рады этому событию. Выражаю благодарность. Также призываю всех вакцинироваться, только так мы сможем обезопасить своё здоровье, здоровье окружающих», - поделилась впечатлениями победительница розыгрыша Асемгуль Искакова.

«Мы с удовольствием приняли участие в розыгрыше квартиры в качестве спонсоров. Поскольку благодаря вакцинации мы сейчас спокойнее можем передвигаться по городу, более безопасно себя чувствуем. Стоит отметить, что коллектив нашей компании одним из первых прошел вакцинацию против коронавируса. Мы своим примером хотели призвать граждан к получению вакцины», - отметил генеральный директор группы строительных компаний G-Park Габит Сатмагамбетов.

Кроме того, в день розыгрыша двухкомнатной квартиры среди вакцинированных также были разыграны ценные подарки: три iPhone12, холодильники, телевизоры, микроволновки, пылесос, утюг, фен и др.

«В целях стимулирования граждан к вакцинации аким города в начале лета объявил о розыгрыше двухкомнатной квартиры среди вакцинированных. Кроме этого, за весь период с начала массовой вакцинации было проведено многочисленное количество розыгрышей, спонсоры проявили свою социальную ответственность. Каждый торгово-развлекательный центр, где были расположены пункты вакцинации, также разыгрывал среди вакцинированных бытовую технику, сертификаты, скидочные купоны и т.д. Если в начале массовой вакцинации – в апреле-мае – первым компонентом в день прививали 2500-3000 человек, то летом в сутки мы вакцинировали до 8 тысяч человек», - сообщила пресс-секретарь столичного Управления общественного здравоохранения Айгерим Ардаккызы.

По информации горздрава, на сегодня первый компонент вакцины получили почти 70% горожан (свыше 435 тысяч человек).

«Благодаря вакцинации и выработке коллективного иммунитета в столице уровень заболеваемости снижен, мы постепенно возвращаемся в прежний ритм жизни, смягчаются карантинные меры. Если летом в качестве ковидных работало 16 стационаров, сейчас их осталось 6-7. Сокращаем койки как инфекционные, так и реанимационные. Перепрофилированные стационары, которые на некоторое время приостанавливали плановую госпитализацию, возвращаются к своей работе в штатном режиме», - прокомментировала представитель управления общественного здравоохранения города.

Напомним, в целях стимулирования граждан к прохождению вакцинации акиматом совместно со спонсорами ранее в прямом эфире на официальных страницах акимата в соцсетях проводились еженедельные розыгрыши ценных призов среди вакцинированных в Нур-Султане. В общей сложности были разыграны более 20 iPhone12, 8 холодильников, 6 телевизоров, 2 планшета, 6 микроволновок, 5 принтеров, 2 видеорегистратора, стиральные машины, умная колонка Алиса, увлажнитель воздуха и другое.

Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей, вернуться к прежнему докарантинному ритму жизни.