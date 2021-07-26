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    Победителям и призерам Олимпиады разрешили снимать маски

    26 Июля 2021, 09:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Призёрам Олимпийских игр в Токио организаторы Олимпиады разрешили снимать маску на 30 секунд для фотографирования на церемонии награждения. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BaigeNews.kz.

    После окончания гимна спортсменам будет подаваться знак, который будет сигнализировать о том, что можно снять маску максимум на 30 секунд. В этот момент призёры по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию.

    После этого олимпийцам будет подан очередной знак, который обяжет вновь надеть маску и разрешит сфотографироваться с победителем на его подиуме вместе, но в масках.

    Напомним, Казахстан на текущих Играх завоевал две «бронзы». Награды принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлет Игорь Сон.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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