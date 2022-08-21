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    Победители спартакиады среди госорганов определились в Нур-Султане

    21 Августа 2022, 23:49

    Определены сильнейшие государственные органы в различных видах спортаНУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 19 по 21 августа 2022 года во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоялась республиканская спартакиада среди государственных органов, приуроченная ко Дню спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

    Целью спартакиады является пропаганда здорового образа жизни среди государственных служащих, популяризация и развитие массового спорта.

    Мероприятие организовано Министерством культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы.

    В спартакиаде приняли участие сотрудники 23 государственных органов. Команды соревновались в шести видах спорта: футзал, волейбол, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, настольный теннис и бильярд.

    Сегодня по итогам трехдневных соревнований были определены победители и призеры спартакиады:

    - по футзалу сильнейшими оказались представители Министерства национальной экономики, второе место заняли участники из Канцелярии Премьер-Министра, третье место – спортсмены Управления делами Президента РК;

    - по волейболу первое место заняла команда Министерства финансов, второе место за Верховным судом, третье место – сотрудники Парламента РК;

    - по қазақ күресі в командном зачете победителями стали работники Министерства информации и общественного развития, второе место заняла команда Министерства финансов, третье место – Министерство энергетики;

    - по тоғызқұмалақ в командном зачете первое место заняли спортсмены Министерства финансов, второе место заняла команда Парламент РК, третье место за участниками из Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;

    - по настольному теннису в командном зачете первое место заняли Министерство финансов, второе место – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, третье место – Министерство торговли и интеграции;

    - по бильярду в командном зачете первое место заняли участники из Канцелярии Премьер-Министра, второе место – сотрудники Министерства иностранных дел, третье место – команда Парламента РК.

    В общекомандном зачете лидерами спартакиады среди государственных органов стали: команда Министерства финансов (первое место), Парламента РК (второе место), Министерства энергетики (третье место).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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