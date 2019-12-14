Победители поэтического конкурса определились в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В рамках общественного форума «Шырайлы Шымкент: Береке басы бірлік» прошло мероприятие под названием «Шымкент - қайырымды қала», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На приуроченном к празднику независимости мероприятии говорилось о его значении для страны, о роли жителей города благотворительности Шымкента в общей судьбе государства,

На собрании с содержательными докладами по теме Независимости выступили политолог Сакен Манжинбеков, писатель-журналист Кулия Айдарбекова, главный редактор газеты «Жанубий Қозоғистон» Алишер Сатыбалдиев. Они поделились своими мыслями о том, какими должны быть жители города, ставшего мегаполисом.

Также на собрании были определены победители и призеры поэтического конкурса, организованного общественным фондом «Серпіліс» по заказу управления внутренней политики и по делам религий городского акимата. На конкурс было подано около 40 заявок, из них 12 прошли предварительный отбор.

По решению жюри первое место присуждено Аркалыку Амалияту, второго места удостоился Даурен Аймамбет, третье место присуждено Арайлым Мураталиевой. Также в ходе мероприятия состоялась презентация поэтического сборника. Руководитель управления внутренней политики и по делам религий акимата Жанар Бектаева наградила ряд горожан благодарственными письмами за их вклад в развитие города.

Автор: Айнур Акбаева