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    Победители международных олимпиад смогут поступить на грант без ЕНТ

    30 Мая 2022, 16:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Победители и призеры международных предметных олимпиад, спортивных и творческих конкурсов смогут получить образовательные гранты без сдачи ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Перечень олимпиад и конкурсов подписал в своем приказе министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. По его словам, гранты предназначены для обучения в отечественных вузах по профильным направлениям.

    «Сегодня Министерство образования и науки РК проведет церемонию чествования победителей и призеров Всемирной гимназиады-2022. Напомню, наши школьники завоевали 86 медалей и заняли почетное третье место, обойдя сверстников из более чем 70 стран мира. И теперь они первыми получат гранты для обучения в вузах», - проинформировал министр на своей странице в Instagram.

    Ранее сообщалось, что на следующий учебный год будет выделено 73 тыс. грантов для вузов и 31 тыс. грантов для колледжей.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы МОН ЕНТ
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