Победители конкурса «Кітап оқып, рухани бай бол!» награждены в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте награждены победители конкурса «Кітап оқып, рухани бай бол!» («Читай книги и духовно обогащайся!»). Конкурс книгочеев, организованный отделом «Рухани жангыру» управления внутренней политики и по делам религий городского акимата, научно-популярной библиотекой «Отырар», стартовал 15 октября и был проведен в два этапа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе, организованном в целях реализации программы Елбасы Нурсултанв Назарбаева «Рухани жангыру» и повышения интереса подрастающего поколения к чтению книги, приняли участие учащиеся городских школ. Любители книги города также приняли активное участие в мероприятии – ведь оно было направлено на пропаганду чтения книги, укрепление культуры чтения, развитие творческих способностей школьников и популяризацию лучших произведений авторов.

На первом этапе конкурса соискатели представляли художественное чтение своих сочинений, демонстрировали видео. Затем публиковали их в социальных сетях. На втором этапе участники, собравшие наибольшее количество отзывов, обсуждали произведение Абиша Кекильбаева «Аңыздың ақыры» и лирику А. Тажибаева.

Лучшие по итогам конкурса удостоились звания победителей и призеров. Первого места удостоилась ученица школы №3 имени Улыкбека Айжан Султанболаткызы, на втором месте – учащийся школы-гимназии №47 имени Тажибаева Арсен Абдулла. Третье место занял также учащийся школы-гимназии №47 Адилет Оменов.

Члены жюри высоко оценили уровень участников конкурса, поэтому сразу пять учеников удостоились звания «Лучший читатель». В номинации самого умного читателя победа была отдана учащемуся школы-лицея №65 имени Ы. Алтынсарина Аяту Галымулы.

Победителям и номинантам были вручены специальные подарки.

Автор: Айнур Акбаева