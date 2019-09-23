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    Победители конкурса «Абыз аға - Әбіш» получат специальные стипендии

    23 Сентября 2019, 05:12

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Для победителей конкурса «Абыз аға - Әбіш» будут учреждены специальные стипендии. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Мангистауского областного управления образования Аскар Сейдалиев, передает МИА «Казинформ».

    « 5 октября в лицее-интернате «Білім – инновация» по специальному поручению акима области в рамках празднования 80-летнего юбилея народного писателя РК и видного общественного деятеля Абиша Кекилбаева среди учащихся и студентов учебных заведений будет проведен конкурс «Абыз аға – Әбіш». Состязания пройдут по 10 номинациям. В мероприятии, организуемом для студентов колледжей и учащихся школ, примут участие около 370 человек. Для победителей конкурса будут учреждены разовые специальные стипендии акима Мангистауской области», - отметил руководитель областного управления образования А.Сейдалиев.

    Региональный тур «Абишевских чтений» впервые в области был организован в 2017 году. В конкурсе приняли участие учащиеся из Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Начиная с 2018 года, мероприятие проводится на республиканском уровне. В этом году республиканский тур «Абишевских чтений» прошел в Актау. В конкурсе приняли участие около 160 учащихся. Победители были выявлены по 4 номинациям.

    В целях развития навыков исследовательской деятельности и стимулирования интеллектуально-творческого потенциала учащихся, а также исследования и популиризации духовного наследия А.Кекилбаева в традиционной форме проводится научно-теоретическая конференция «Әбіш әлемі» («Мир Абиша»). Мероприятие является совместным проектом администрации областного музея и издательства журнала «Әбіш әлемі» («Мир Абиша»).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Акимат Юбилей Мангистауская область Общество
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