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    Победители чемпионата Казахстана по дзюдо определились в Атырау

    19 Ноября 2022, 11:47

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау завершился чемпионат Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин. В последний день соревнований состоялись смешанные командные соревнования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Согласно правилам Международной федерации дзюдо, дзюдоисты боролись в шести весовых категориях (женщины: -57 кг, -70 кг, +70 кг, мужчины -73 кг, -90 кг и +90 кг). Всего в смешанном командном чемпионате Казахстана приняли участие 18 команд.

    В итоге чемпионом стала команда Жетысуской области области, победив в финале Мангистаускую область со счетом 4:3. Мастера татами из Атырауской и Алматинской областей завевали бронзовые медали.

    В индивидуальных соревнованиях чемпионата Казахстана 2022 года приняли участие около 500 спортсменов из городов Астана, Алматы и Шымкент и 17 областей страны. Мастера татами Актюбинской области завоевали 3 золотые и 1 бронзовую медали в личном зачете и возглавили медальную таблицу. Дзюдоисты Атырауской области заняли второе место с 2 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями, а команда города Алматы с 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями замкнула тройку лидеров.

    По итогам соревнований спортсмены, ставшие победителями и призерами, войдут в состав национальной сборной, будет сформирован состав на новый сезон.


    Фото: olympic.kz
    Атырауская область Спорт
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