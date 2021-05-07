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    Победителей военно-спортивных игр определили в Карагандинской области

    7 Мая 2021, 21:21

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области прошли онлайн-соревнования по военно-спортивным играм «Улан» и «Алау» среди организаций образования и военно-спортивных клубов. Всего в играх приняло участие 126 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования были посвящены 76-й годовщине Великой Победы, 30-летию Независимости РК и 29-летию создания Вооружённых сил Казахстана.

    Победителем в военно-спортивной игре «Улан» стала школа №14 города Сатпаева, второе место у Бурминской школы из Шетского района и третье взяла школа №9 Абайского района.

    В игре «Алау» победил патриотический клуб «Аксуыт» из Шетского района, второй стала карагандинская СОШ №91 и третьей – ОШ №9 Абайского района.

    Лучшие команды были награждены кубками, медалями и грамотами Регионального научно-практического центра дополнительного образования для детей «Сарыарка дарыны».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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