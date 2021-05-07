Победителей военно-спортивных игр определили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области прошли онлайн-соревнования по военно-спортивным играм «Улан» и «Алау» среди организаций образования и военно-спортивных клубов. Всего в играх приняло участие 126 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования были посвящены 76-й годовщине Великой Победы, 30-летию Независимости РК и 29-летию создания Вооружённых сил Казахстана.

Победителем в военно-спортивной игре «Улан» стала школа №14 города Сатпаева, второе место у Бурминской школы из Шетского района и третье взяла школа №9 Абайского района.

В игре «Алау» победил патриотический клуб «Аксуыт» из Шетского района, второй стала карагандинская СОШ №91 и третьей – ОШ №9 Абайского района.

Лучшие команды были награждены кубками, медалями и грамотами Регионального научно-практического центра дополнительного образования для детей «Сарыарка дарыны».



