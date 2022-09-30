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    Победителей в соревнованиях по футболу, казак курес и байге наградили в Абайской области

    30 Сентября 2022, 20:51

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайском районе Абайской области завершился третий день празднования в честь 125-летия Мухтара Ауэзова. Это был спортивный день. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В юношеских соревнованиях по футболу, посвященных 125-летию Мухтара Ауэзова, команда Абайского района заняла 1 место, Аксуатского района - 2 место, Урджарского района - 3 место. Команды-призеры были награждены медалями, кубками и денежными призами. Также прошли состязания по

    В казак курес (до 74 кг) Куан Барысзанял 1 место, ДидарТукишев - 2 место, Нургали Турсынгазиев и Сунгат Кумаров - 3 место. В весе свыше 74 кг - первым стал Мухит Турсынов, на 2 месте - Ермахан Ануарбеков, Ахметжанов Асет и Шамшиев Саят заняли 3 место. Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями и денежными премиями.


    В конных играх Ерболат Имадилов из Калбатау занял 1 место в групповой байге. Кабер Канат из Абайского района - 2-е место, Кымбат Аяпбергенов из Абайского района - 3-е место, Фаткулин Темиржан из села Каркалалы - 4-е место.

    1 место в состязаниях «Жорға» занял Касымханов Нурлан из Курчумского района, 2 место - Кымбат Аяпбергенов из Абайского района, 3 место - Базарбай Оразбек из Курчумского района, 4 место - у Кымбата Аяпбергенова из Абайского района.

    Аширбеков Айдар из Туркестанской области завоевал главный приз в аламан-байге. Ему вручили автомобиль. Кадырберлин Даулет из Карагандинской области занял 2 место, Толкынбаев Талгат из Аягоза - 3 место, Адиль Накенов из Павлодарской области стал четвертым, Аян Сембаев из Аксуатского района занял 5 место.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Абайская область 125-летие Мухтара Ауэзова
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